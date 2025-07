Profissional do São Paulo goleia Crias de Cotia em jogo-treino; veja destaques

O elenco profissional do São Paulo enfrentou as Crias de Cotia que defendem o Sub-20 em um jogo-treino que aconteceu no CT da Barra Funda nesta sexta-feira, dia 4 de julho, na parte da manhã.

O plantel principal venceu a base tricolor por 6 a 0. A goleada ficou na conta de Dinenno, que marcou três gols, Alisson, com dois, e Marcos Antonio, que renovou contrato nos últimos dias e marcou um.

O grande destaque fica para Dinenno. O jogador foi contratado no último mês e, até agora, só jogou uma partida com a camisa tricolor, contra o Vasco. O atleta chega para repor Calleri, que está lesionado e se recupera de cirurgia.

As formações não foram reveladas, mas Crespo utilizou diferentes times na atividade. Foi a primeira oportunidade do técnico de observar algumas situações de jogo.

A atividade serviu como preparação visando o retorno do Campeonato Brasileiro. O São Paulo joga no dia 12 de julho contra o Flamengo, em jogo que acontece no Maracanã. No dia 16, enfrenta o Bragantino, também fora de casa. As partidas serão os primeiros desafios oficiais de Hernán Crespo.

Cotia fez atividade na Barra Funda (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Quem não participou de jogo-treino contra Cotia?

Os atacantes Lucas Moura e Ferreirinha seguiram em seus processos de transição física e treinaram com bola no gramado. Os dois participaram do aquecimento com os atletas da base com exercícios de posse.

Luiz Gustavo ainda não pode participar de atividades de impacto, por conta da sua recuperação do quadro de tromboembolismo pulmonar.