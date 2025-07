Lucas Moura e Ferreirinha estão avançando mais ainda em seus respectivos tratamentos. Nesta quinta-feira, dia 3 de julho, a dupla participou de uma atividade com bola com jogadores da base do São Paulo.

Os jogadores ainda não estão 100% recuperados, mas estão evoluindo cada vez mais, dia após dia. A dupla segue um cronograma individualizado e continua sob observação do clube. Internamente, há otimismo quanto à possibilidade de contar com os dois no retorno do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 12 de julho, contra o Flamengo, no Maracanã.

Lucas Moura enfrenta dores no joelho, enquanto Ferreirinha sofreu uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo. Outros dois nomes que preocupavam o departamento médico, Marcos Antonio e Oscar, estão totalmente recuperados e treinam normalmente com o grupo.

Calleri permanece em tratamento interno no Reffis, enquanto Luiz Gustavo ainda não foi liberado para atividades com impacto.

Treino do São Paulo

O restante do elenco do São Paulo treinou normalmente. Hernán Crespo aplicou trabalhos de enfrentamento, dividido em duas partes. A primeira em espaço reduzido, depois utilizando uma largura maior do campo. Como tem acontecido, deve existir uma segunda parte do treinamento, mas no período da tarde.