Poucos times no Brasil podem se vangloriar de ter uma galeria de títulos como a do São Paulo: são seis Brasileirões, uma Sul-Americana, três Libertadores e três Mundiais, isso sem contar as dezenas de estaduais conquistados em pouco mais de 90 anos. No entanto, há uma lacuna na sala de troféus do clube que ainda incomoda o torcedor: a Copa do Brasil.