Outra coincidência que pode animar os torcedores do time do Morumbi diz respeito à virada da equipe diante do Corinthians: os últimos quatro times que perderam o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil e se classificaram para a decisão, ergueram a taça no fim do torneio. As equipes foram: Athletico-PR (2019), Cruzeiro (2017), Palmeiras (2015) e Atlético-MG (2014).