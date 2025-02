Titulares do São Paulo têm teste em Brasília antes de jogo com Palmeiras

O São Paulo finalizou a preparação para o duelo contra a Inter de Limeira e deve ir com força máxima nesta segunda-feira (10), no Mané Garrincha. Após poupar na última rodada, Zubeldía promoverá o retorno dos titulares para o que pode ser o último teste da "equipe principal" antes do clássico contra o Palmeiras.

Devido ao curto período de pré-temporada e à viagem para os Estados Unidos em janeiro, a comissão técnica argentina tem rodado o elenco no início da temporada. Lucas Moura, inclusive, não foi relacionado para o jogo em Bragança.

Por causa do show da cantora colombiana Shakira no Morumbis, o São Paulo mandará as duas próximas partidas do Paulistão no Estádio Mané Garrincha.

Após os compromissos em Brasília, o elenco tricolor retonar a capital paulista na sexta-feira. Dois dias depois, no domingo, encara o Palmeiras, no Allianz Parque, em jogo válido pela décima rodada do Paulistão.

Zubeldía deve promover o retorno dos titulares para a partida do São Paulo contra a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Provável escalação do São Paulo

Assim, a escalação do São Paulo para enfrentar a Inter de Limeira tem: Rafael; Igor Vinícius, Sabino, Arboleda e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson e Oscar; Ferreirinha, Lucas Moura e Calleri.

Com 13 pontos em sete rodadas, o Tricolor Paulista lidera o grupo C, seis à frente do Noroeste, primeiro time fora da zona de classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista.

Luciano será desfalque

Luciano estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Red Bull Bragantino por 1 a 0. Com isso, o atacante cumpre suspensão automática e só retorna no duelo contra o Velo Clube, na próxima quinta-feira (13).