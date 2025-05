São Paulo pode ter até dez desfalques para enfrentar o Talleres

O São Paulo pode contar com até dez desfalques para enfrentar o Talleres, nesta terça-feira, no Morumbis, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Vale lembrar que o Tricolor já está classificado para o mata-mata.

Além das oito baixas por lesões, o técnico Luis Zubeldia não poderá contar com o meia Alisson, que foi expulso contra o Libertad, do Paraguai, na última rodada da competição continental. Com isso, ele terá cumprir supensão automática no próximo jogo.

Além disso, o meia Oscar saiu com dores musculares na coxa esquerda durante o intervalo da derrota para o Mirassol, no último sábado. Ele seguirá será avaliado pelo departamento médico nas próximas 48 horas e não deve ser ultilizado no duelo contra a equipe argentina.

O camisa 8 ainda pode ficar fora das últimas duas partidas antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes: contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e diante do Vasco, em casa.

Oscar no aquecimento antes da partida da derrota do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Outro desfalque deve ser é o atacante Lucca, de apenas 17 anos, que não evoluiu após ter tido uma torção no seu tornlezo direito. Com isso outro jogador de Cotia pode ser relacionado para a partida, o atacante Henrique Carmo pode ser relacionado depois de ter se recuperado em seu tornolezo esquerdo.

Decisão na Libertadores

Já classificado para o mata-mata da Libertadores, o São Paulo vai enfrentar o Talleres na próxima terça-feira (27), no Morumbis, às 18h30 (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada da competição continetal.

O Tricolo Paulista lidera o seu grupo com 11 pontos e a equipe argetina vem logo na cola com oito, três atrás. A equipe de Luis Zubeldia pode empatar que termina em primeiro lugar dentro de sua chave e vai decidir os confrontos eliminatórias em casa.