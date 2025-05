Auxiliar do São Paulo lamenta derrota para o Mirassol: ‘Tivemos um tropeço’

O São Paulo foi derrotado pelo Mirassol por 2 a 0 no último sábado (24), no Estádio do Morumbi. Esta foi a primeira derrota do Tricolor em casa no Campeonato Brasileiro.

O auxiliar técnico Maxi Cuberas comandou a equipe no lugar do treinador Luis Zubeldía, que está suspenso. Ele afirmou que o time se esforçou ao máximo.

— Hoje jogamos mal, sentíamos o acúmulo de jogos, isso nos faz tomar decisões equivocadas. Creio que a torcida entende o momento, hoje perdemos e nos vaiam, mas creio que entendem o momento que atravessamos. Todos se esforçam para estar acima nos campeonatos. Estamos entregando ao máximo. Passamos de fase na Copa do Brasil e na Libertadores. Hoje tivemos um tropeço, mas a equipe vem superando dificuldades. Necessitamos de todos.

Com a derrota, o Tricolor foi ultrapassado pelo Mirassol na tabela. O time está em 12º lugar com 12 pontos. A equipe do interior de São Paulo venceu a primeira partida longe de seus domínios na competição e agora ocupa o 9º lugar com 14 pontos.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima terça-feira (27), às 19h (de Brasília), contra o Talleres, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

A substituição de Oscar:

Líder em assistências do São Paulo nesta temporada, Oscar deixou o gramado no intervalo para dar lugar a Rodriguinho. O camisa 8 é o principal garçom do elenco, com cinco assistências.

Em entrevista coletiva, Maxi Cuberas afirmou que o jogador sentiu um incômodo na coxa e será reavaliado.

Questionado sobre o fato de Oscar ter atuado os 90 minutos contra o Náutico, pela Copa do Brasil, o auxiliar explicou que a escalação teve o aval do Departamento Médico.

— Falamos com o corpo médico, todos estavam disponíveis, todos consideravam que chegávamos bem. Brasileirão é um torneio importante, tem de somar em casa, achamos que era o necessário para tentar a vitória. Sabíamos que alguns não iam jogar 90 minutos, mas aconteceu. Todos sentiram o acúmulo de jogos.

Até aqui, a equipe conta com oito jogadores no Departamento Médico:

Marcos Antônio (lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda)

Lucca (entorse no tornozelo direito)

Lucas Moura (estiramento da cápsula posterior do joelho direito)

Calleri (rompeu o ligamento do joelho esquerdo)

Luiz Gustavo (se recupera de um tromboembolismo pulmonar)

Ferreira (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo)

Igor Vinícius (lombalgia)

Ruan (dores no joelho direito)