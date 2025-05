Reinaldo dedica gol a ídolo do São Paulo e se declara ao Tricolor

Reinaldo marcou para o Mirassol na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, neste sábado (24), em pleno MorumBis. O outro gol foi marcado por Gabriel, e o lateral, que já atuou pelo Tricolor, consolidou o placar ao bater pênalti no final da partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Reinaldo disputou 375 jogos pelo São Paulo, marcou 33 gols e é o lateral-esquerdo mais goleador da história do clube. O jogador comemorou muito o tento marcado pelo Mirassol, mesmo com a trajetória construída no Tricolor, e repetiu a dança eternizada pelo ex-atacante Aloísio Chulapa, multicampeão pela equipe paulista.

— A comemoração principal foi em homenagem ao Aloísio Chulapa, acho que ele está aí, é um grande amigo, eu falei que se fizesse gol ia fazer a comemoração que ele fazia aqui no MorumBis, esse gol é em homenagem a ele, pois foi através dele que veio esse sonho de jogar no São Paulo, graças a deus eu realizei, foi ele que me inspirou a ter esse sonho e amar o São Paulo como eu amo — revelou o jogador em entrevista ao "Premiere".

continua após a publicidade

Além da dança, Reinaldo beijou o escudo do São Paulo na bandeirinha de escanteio. O lateral-esquerdo se declarou ao Tricolor, mas explicou que não deixaria de comemorar um gol feito pelo Mirassol, seu novo clube.

— Todo mundo fala, os torcedores dizem que não pode comemorar, mas é como sempre falo. O Mirassol me abriu as portas e (não comemorar) é faltar com respeito ao Mirassol. Um time que me recebeu muito bem e vem me dando suporte. Foi assim no Grêmio e em todas as equipes que fui, que me deram a condição de trabalhar. Não é falta de respeito contra o São Paulo, é a minha forma de mostrar respeito à camisa que estou vestindo — disse o ex-jogador do Tricolor.

continua após a publicidade

São Paulo foi derrotado pelo Mirassol (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

O que vem por aí?

O São Paulo enfrenta o Bahia na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no sábado (31), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto marca um reencontro do Tricolor com o ídolo Rogério Ceni, que treina o adversário.

Antes disso, o São Paulo recebe o Talleres no MorumBis, na terça-feira (27), às 19h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.