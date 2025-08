Ingressos de São Paulo x Vitória estão à venda: veja preços e onde comprar

O São Paulo encara o Vitória pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, dia 9 de julho. A partida será às 18h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis. A venda geral começou nesta quarta-feira (6). Como de costume, serão feitas online, por meio da plataforma SPFC Ticket.

continua após a publicidade

As vendas prioritárias, para sócio-torcedores, começaram no final de semana. Agora, normalizadas. Vale destacar que é obritatório o registro da biometria facial para quem não fez. Na própria plataforma de vendas, existe a orientação exata. Quem foi nos últimos jogos e cadastrou, não precisa mais.

São Paulo faz homenagem ao Rogério Ceni no novo uniforme 3; confira detalhes

São Paulo vive boa fase no Brasileirão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Preço dos ingressos para São Paulo x Vitória

O setor mais barato, considerado popular, está R$ 50. Enquanto isso, os ingressos mais caros custam R$ 200, pensando na inteira.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) > R$ 50 / R$ 25 ½ entrada

Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 80 / R$ 40 ½

Arquibancada Leste Lacta> R$ 100 / R$ 50 ½

Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 100 / R$ 50 ½

continua após a publicidade

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 80 / R$ 40 ½

Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 150 / R$ 75 ½

Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 200 / R$ 100 ½

Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 200 / R$ 100 ½

CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 150 / R$ 75 ½

Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 ½

CAMAROTE DOS ÍDOLOS

Os ingressos para o Camarote dos Ídolos serão vendidos diretamente na plataforma do Camarote.

CAMAROTE CORPORATIVO SPFC

A partir das 10h de 06/08 até às 14h30 de 09/08 em spfcticket.net > R$ 300

Prévia do jogo do São Paulo

O São Paulo enfrenta o Vitória estando na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos somados. Enquanto isso, a equipe nordestina flerta com a proximidade do Z4, estando na 16ª colocação, com 18 pontos.

continua após a publicidade

Como chegar ao Morumbis

Metrô

A estação mais próxima é a São Paulo-Morumbi (Linha 4-Amarela), localizada a aproximadamente 1,4 km do estádio, o que equivale a uma caminhada de 15 a 20 minutos. Essa é uma das formas mais práticas de chegar ao Morumbi.

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem a região, como as que passam pela Avenida Giovanni Gronchi e pela Avenida Jorge João Saad, com paradas próximas ao estádio.

Carro

Para quem vai de carro, o estádio oferece poucas opções de estacionamento ao redor, então recomenda-se chegar cedo. Estacionamentos privados na Avenida Jorge João Saad e na Avenida Giovanni Gronchi são boas alternativas.

Táxi e aplicativos

Outra boa opção para evitar o trânsito e problemas com estacionamento. Há diversos pontos de táxi próximos às entradas principais.