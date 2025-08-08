Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 08/08/2025

O São Paulo terá último treino nesta sexta-feira antes de jogo contra o Vitória no final de semana.

Agenda

O São Paulo treina nesta sexta-feira (8) às 10h (de Brasília) no SuperCT. Será o último treino antes de enfrentar o Vitória, em jogo que acontece no sábado.

Este treino contará com a presença do elenco completo, tendo em vista que os titulares fizeram regenerativos no dia anterior. Lucas Moura, que tem treinador normalmente com o elenco, deve participar das atividades normalmente. O dia será essencial para Hernán Crespo pensar na equipe que vai a campo neste sábado.

Lucas Moura tem evoluído em seus treinos no São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Cotia

Cotia segue seus compromissos no CFA Laudo Natel de olho nos jogos do final de semana também. As categorias de base não jogam.

Futebol feminino

O time feminino do São Paulo volta a se apresentar após a eliminar o Vasco em São Januário, na quinta-feira.

Próximos jogos do São Paulo