Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 08/08/2025

Tricolor faz último treino antes de encarar o Vitória

imagem cameraTricolor mira se reerguer após eliminação (Foto: Gabriel Machado/AGIF)
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 08/08/2025
04:00
O São Paulo terá último treino nesta sexta-feira antes de jogo contra o Vitória no final de semana.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Agenda

O São Paulo treina nesta sexta-feira (8) às 10h (de Brasília) no SuperCT. Será o último treino antes de enfrentar o Vitória, em jogo que acontece no sábado.

Este treino contará com a presença do elenco completo, tendo em vista que os titulares fizeram regenerativos no dia anterior. Lucas Moura, que tem treinador normalmente com o elenco, deve participar das atividades normalmente. O dia será essencial para Hernán Crespo pensar na equipe que vai a campo neste sábado.

➡️Ingressos de São Paulo x Vitória estão à venda: veja preços e onde comprar

Lucas Moura tem evoluído em seus treinos no São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Cotia

Cotia segue seus compromissos no CFA Laudo Natel de olho nos jogos do final de semana também. As categorias de base não jogam.

Futebol feminino

O time feminino do São Paulo volta a se apresentar após a eliminar o Vasco em São Januário, na quinta-feira.

Próximos jogos do São Paulo

  • 09/08 - 18h30 - SPFC x EC Vitória - Campeonato Brasileiro
  • 12/08 - 21h30 - Atlético Nacional x SPFC - Copa Libertadores
  • 16/08 - 18h30 - Sport x SPFC - Campeonato Brasileiro
  • 19/08 - 21h30 - SPFC x Atlético Nacional - Copa Libertadores
  • 24/08 - 20h30 - SPFC x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro

