Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 08/08/2025
Tricolor faz último treino antes de encarar o Vitória
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo terá último treino nesta sexta-feira antes de jogo contra o Vitória no final de semana.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Agenda
O São Paulo treina nesta sexta-feira (8) às 10h (de Brasília) no SuperCT. Será o último treino antes de enfrentar o Vitória, em jogo que acontece no sábado.
Este treino contará com a presença do elenco completo, tendo em vista que os titulares fizeram regenerativos no dia anterior. Lucas Moura, que tem treinador normalmente com o elenco, deve participar das atividades normalmente. O dia será essencial para Hernán Crespo pensar na equipe que vai a campo neste sábado.
➡️Ingressos de São Paulo x Vitória estão à venda: veja preços e onde comprar
Cotia
Cotia segue seus compromissos no CFA Laudo Natel de olho nos jogos do final de semana também. As categorias de base não jogam.
Futebol feminino
O time feminino do São Paulo volta a se apresentar após a eliminar o Vasco em São Januário, na quinta-feira.
Próximos jogos do São Paulo
- 09/08 - 18h30 - SPFC x EC Vitória - Campeonato Brasileiro
- 12/08 - 21h30 - Atlético Nacional x SPFC - Copa Libertadores
- 16/08 - 18h30 - Sport x SPFC - Campeonato Brasileiro
- 19/08 - 21h30 - SPFC x Atlético Nacional - Copa Libertadores
- 24/08 - 20h30 - SPFC x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias