Ídolo do São Paulo aponta o que falta para o clube vencer a Libertadores

Cicinho, ídolo do São Paulo, realizou uma análise sobre o atual momento do clube paulista. Para ele, a diretoria tricolor precisa promover mudanças internas para entrar na disputa da Libertadores de 2025. Atulamente, o time paulista está na fase de grupos do torneio Sul-Americano.

continua após a publicidade

➡️ Inteligência artificial aponta classificados na Copa do Brasil

➡️ Neymar, Gabigol e mais jogadores iniciam campanha contra gramado sintético

Durante participação no programa "SBT Sports", do canal SBT, o ex-jogador pontuou que a mudança principal seria do comando técnico. Cicinho afirmou que Zubeldía não seria capaz de levar o São Paulo a um título continental. Então, ele apontou alguns nomes que poderiam realizar um trabalho superior ao do argentino. Os citados foram: Tite e Renato Gaúcho.

- Se o São Paulo quer ganhar a Libertadores ou sonhar em ganhar a Libertadores, precisa de um novo treinador. Poderia ser o Tite, Renato Gaúcho... é sei lá. Quem que tem no mercado hoje? É difícil - disse o ex-jogador.

continua após a publicidade

Cicinho pediu a demissão de Luis Zubeldía do comando técnico do São Paulo (Foto: Reprodução/SBT)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

São Paulo na Libertadores

O Tricolor se classificou para a atual edição do torneio continental através do Brasileirão de 2024. Sob o comando de Luis Zubeldía, a equipe paulista terminou o campeonato nacional na 6ª colocação, garantindo assim, a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores deste ano.

Atualmente, o torneio vive a fase preliminar. 16 clubes ainda disputam as últimas quatro vagas para a fase de grupos da competição. Dois clubes brasileiros ainda sonham com o acesso. Tratam-se de Corinthians e Bahia.