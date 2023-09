E A ETAPA FINAL?

O São Paulo continuou pressionando, sem o mesmo ímpeto da primeira etapa, mas o suficiente para incomodar o Fortaleza. O gol do Leão, no entanto, marcado no início do segundo tempo, fez com que o ritmo do Tricolor diminuísse naturalmente. Ainda assim, deu tempo de James Rodríguez diminuir o placar em chute rasteiro de fora da área após bola recuperada no ataque.