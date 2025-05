São Paulo parabeniza Beraldo por conquista na Champions League

O São Paulo parabenizou Beraldo nas redes sociais após o jogador conquistar a taça da Champions League pelo PSG, em jogo que aconteceu neste sábado (30). O atleta foi revelado em Cotia e esteve presente na primeira conquista do time francês na competição.

continua após a publicidade

Beraldo quebrou seu segundo tabu. Pelo Tricolor, venceu a Copa do Brasil, também em uma conquista inédita. Agora, repetiu o feito pelo PSG.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O PSG venceu a Inter de Milão por 5 a 0 e conquistou o inédito título da Champions League, neste sábado (31), na Allianz Arena.

Na etapa inicial, o clube francês abriu o placar com Hakimi, enquanto Doué ampliou o marcador. No segundo tempo, Doué, Kvaratschelia e Mayulu deram números finais ao confronto histórico em favor do clube francês.

➡️Ryan Francisco fala de referências no São Paulo e projeta chance no Brasileirão

Em junho, PSG e Inter de Milão estarão na disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

Paris Saint-Germain foi campeão da Champions (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Veja a mensagem de São Paulo para Beraldo

O Tricolor parabeniza o zagueiro Beraldo, campeão da Champions League pelo Paris Saint-Germain, aos 21 anos de idade. Tem DNA vencedor!



O atleta chegou ao São Paulo com apenas 16 anos, vindo do XV de Piracicaba. Com rápida evolução no CFA Laudo Natel, em Cotia, conquistou a Copa do Brasil Sub-17 e a Supercopa do Brasil Sub-17.



Já em 2021, integrou o elenco profissional na campanha vitoriosa do Paulistão e, em 2023, foi peça importante no título da Copa do Brasil, antes de se transferir para o PSG.

continua após a publicidade