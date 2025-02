O São Paulo divulgou a escalação oficial para o jogo contra o Velo Clube, que acontece às 21h30 (de Brasília), desta quinta-feira (13/2). A bola rola no Mané Garrincha.

continua após a publicidade

Zubeldía optou por um elenco com mudanças na defesa para o confronto, tendo em vista o clássico contra o Palmeiras no final de semana. A ideia do treinador foi mesclar os jogadores.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Para garantir a classificação para a próxima fase com antecedência, o São Paulo precisa somente da vitória. No grupo C, o Tricolor é líder com 14 pontos somados. O time vem de um empate sem gols com a Inter de Limeira, que decepcionou a torcida e causou algumas vaias no último jogo.

continua após a publicidade

Quanto a escalação, algumas novidades. Luciano, suspenso no último jogo, volta como titular. Jandrei ganha mais uma oportunidade no gol, enquanto Cedric e Enzo Diaz, últimos reforços contratados, ganham espaço também.

➡️São Paulo conhece tabela e adversários do Brasileirão

Escalação do São Paulo contra o Velo Clube

O São Paulo vai a campo com Jandrei; Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Pablo Maia, Alisson e Oscar; Luciano, Lucas Moura e Calleri.