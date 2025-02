Quem vai marcar pelo São Paulo contra o Velo Clube? Veja odds

São Paulo e Velo Clube se enfrentam na 9ª rodada do Campeonato Paulista nesta quinta-feira (13/02). O confronto acontece no Morumbi.

Um duelo de equipes de níveis completamente diferentes e que faz com que as apostas em gols seja uma possibilidade.

Ir para a Betano

Então, conheça aqui os jogadores mais cotados para balançarem as redes.

Use os Betano bônus para ter uma nova experiência de apostas para o Campeonato Paulista.

Odds São Paulo x Velo Clube

A partida entre São Paulo e Velo Clube tem o Tricolor com grande favoritismo para buscar mais um triunfo. A equipe aparece com 75% de chances de ganhar nesta rodada, segundo as odds.Veja a seguir a tabela com as cotações do confronto.

Mercado: Resultado final

Vitória do São Paulo - 1.33 Empate - 4.75 Vitória do Velo Clube - 9.00

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 12 de fevereiro de 2025 às 21 horas.

Aposta no autor do gol

Como o São Paulo aparece com imenso favoritismo, muitos jogadores do clube aparecem bem cotados para balançar as redes. A lista começa por Calleri, que tem odds de 1.95 para 1.00 com um gol nesta quinta-feira. O jogador é um dos principais responsáveis por marcar no Tricolor, mas fez apenas um em sete jogos disputados.

Nesta temporada, Lucas Moura é que aparece com os melhores números. Com três gols em cinco partidas, o jogador paga 2.62 para 1.00 se marcar mais uma vez. O valor é o mesmo para o feito de Oscar, que tem dois gols em seis jogos.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 12 de fevereiro de 2025 às 21 horas.

Multigoleador

É possível também apostar em jogadores marcando mais de uma vez. Neste palpite, Calleri aparece novamente como o mais cotado, com odds de 5.50 para 1.00. Para isso, o jogador tem que fazer dois ou mais.

No entanto, Lucas Moura foi o único que já realizou isso nesta temporada. Caso repita o feito diante do Velo Clube tem retorno de 10.00 para 1.00. A lista ainda conta com Luciano e Oscar, com 9.00 e 10.00, respectivamente.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 12 de fevereiro de 2025 às 21 horas.

Total de gols

Já para quem não quiser selecionar o jogador específico, o caminho é a aposta no número de gols. Com esta opção, não importa qual seja o marcador, desde que a quantidade esteja correta.

O palpite no total acima de 2.5 paga 1.85. Nesta aposta, o confronto tem que terminar com no mínimo três bolas nas redes. Algo que ocorreu em quatro dos últimos seis jogos do São Paulo.

O Tricolor vem de um empate em 0 a 0 com a Inter de Limeira. As odds para mais um confronto sem gols são de 13.00 para 1.00. Neste caso, o palpite é no total abaixo de 0.5.

É possível também fazer o palpite em gols de apenas uma das equipes. Com isso, o São Paulo marcando pelo menos um tem odds de 1.10. Já o feito do Velo Clube nesta rodada está cotado em 1.90. A aposta é no mais de 0.5 do time escolhido.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 12 de fevereiro de 2025 às 21 horas.

Apostas são proibidas para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.