São Paulo mantém campanha idêntica no Paulista há quatro anos, mas liga alerta

São Paulo vai a campo contra o Velo Clube nesta quinta-feira (13/2), às 21h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paulista. Mas tem uma curiosidade em torno desta etapa do Paulistão.

De acordo com o historiador Alexandre Giesbrecht, a campanha do São Paulo até o momento é igual há quatro anos. Em oito jogos disputados até então, o retrospecto se repetiu em 2022, 2023 e 2024.

Nestes quatros anos, o São Paulo - com a mesma quantidade de jogos -, se encontrou em uma mesma situação: 14 pontos conquistados, com quatro vitórias, duas empates e duas derrotas.

Mas vale destacar uma curiosidade em torno disso: esta coincidência é mantida desde 2022. O último título do São Paulo no Paulista aconteceu em 2021, na final contra o Palmeiras. Porém, agora o Tricolor acende alguns alertas.

Zubeldía quer driblar desconfiança da torcida. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo precisa da vitória para chegar tranquilo em clássico

O São Paulo só precisa de si para se classificar para a próxima fase do Paulista. Com a derrota do Noroeste para o São Bernardo por 3 a 2 nesta quarta-feira (12/2), o Tricolor precisa vencer o Velo Clube para garantir sua vaga sem problemas.

Desta forma, o time chega mais tranquilo para o clássico contra o Palmeiras, no Allianz, que pode ser crucial para reconquistar a confiança da torcida em Zubeldía, e por sua vez, se livrar do padrão das campanhas vistas nos últimos anos.

No empate sem gols com a Inter de Limeira, Zubeldía saiu vaiado pela torcida de campo. Segundo o Lance! adiantou, não existe perigo de demissão, porém, uma classificação adiantada e um clima mais tranquilo para o clássico com o Palmeiras pode elevar a confiança do time e dos são-paulinos.