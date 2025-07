São Paulo treina de olho na evolução de Lucas Moura e Ferreirinha

O São Paulo se reapresentou na manhã desta quarta-feira, 2 de julho, no CT da Barra Funda. O dia contou com a presença de Lucas Moura e Ferreirinha no gramado. Ambos realizaram atividades físicas como parte do processo de transição, ainda sob supervisão da preparação física.

A dupla segue um cronograma individualizado e continua sob observação do clube. Internamente, há otimismo quanto à possibilidade de contar com os dois no retorno do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 12 de julho, contra o Flamengo, no Maracanã.

Outros dois nomes que preocupavam o departamento médico, Marcos Antonio e Oscar, estão totalmente recuperados e treinam normalmente com o grupo.

Calleri permanece em tratamento interno no Reffis, enquanto Luiz Gustavo ainda não foi liberado para atividades com impacto.

Treino do São Paulo

O elenco do São Paulo começou o treinamento desta quarta com um aquecimento. Depois, os jogadores passaram por trabalho de troca de passes em velocidade, além de posse de bola em espaço reduzido.

O time também participou de um trabalho de onze contra onze. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data e o horário do jogo entre Flamengo e São Paulo, que marca o retorno do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no dia 12 de julho, no Maracanã, às 16h30 (de Brasília), válida pela 12ª rodada da competição.

O elenco entrou em recesso e se reapresentou em 26 de junho, iniciando os trabalhos sob o comando de Hernán Crespo. O duelo contra o Flamengo marcará a estreia do treinador em sua segunda passagem pelo clube.