Vão renovar? Veja a situação dos jogadores do São Paulo com fim de contrato em 2025

Faltando pouco menos de dois meses para o final do ano, os times começam a discutir o futuro de jogadores que estão com contratos que terminam no fim da temporada 2025. O São Paulo segue a mesma premissa. Veja a situação de cada jogador nesta condição.

Juan Dinenno

Com vínculo até o final do ano, o futuro de Dinenno no São Paulo ainda é incerto. Juan Dinenno chegou ao São Paulo como reforço para o ataque em junho deste ano.

Desde então, foram oito jogos e um gol com a camisa do Tricolor. Lesionado, está afastado dos jogos após apresentar um quadro de dores no joelho direito. Em tratamento e com avaliações em cima da sua condição, o futuro do jogador é incerto e nada referente a uma possível renovação foi sinalizado.

Juan Dinenno chega para reforçar o ataque do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Emiliano Rigoni

Emiliano Rigoni foi contratado no último dia da janela e estreou em 14 de setembro, com vínculo até o fim do ano. O contrato prevê renovação automática caso ele complete 12 partidas com, no mínimo, 45 minutos em campo.

Até aqui, o atacante soma três jogos, de um total de sete, cumprindo esse requisito. Se houver mais um confronto em que não atue por 45 minutos, a meta se torna inalcançável e a permanência deixará de ser automática, passando a depender de decisão do clube.

Rigoni tem cláusula automática de renovação (Foto: Reprodução/ Instagram/ @emirigonik)

Luiz Gustavo

Outro caso de contrato até o final do ano, o São Paulo estaria estudando uma possibilidade de renovação. Neste ano, Luiz Gustavo perdeu parte da temporada após enfrentar um problema de tromboembolismo pulmonar, ficando afastado por seis meses. Porém, ainda não existem conversas oficiais com o jogador.

Luiz Gustavo ficou afastado por seis meses (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Leandro

Revelado em Cotia, Leandro é o terceiro goleiro do elenco tricolor. No momento, trata lesão, mas desde o começo do ano seu futuro no São Paulo é visto como incógnita.

O goleiro tem contrato até o dia 31 de dezembro e está livre para assinar um pré-contrato com outro time. Leandro não tem espaço no elenco profissional. É possível que algumas propostas comecem a chegar em breve. No caso de Leandro, o Tricolor tem 80% dos direitos também.