Diretor esportivo da Roma, Florent Ghisolfi comentou os rumores de saída de Paulo Dybala, meia-atacante que interessa ao São Paulo. Segundo o dirigente, não há nenhum contato com outros clubes sobre a situação do jogador, que segue nos planos dos italianos. O vínculo do argentino com os Giallorossi vai até junho de 2025.

— De momento não temos contacto com outros clubes, não há negociações. O Paulo é importante para nós e como podem ver ele joga. Espero que faça um grande jogo, o que importa agora é só isso — declarou Ghisolfi antes do duelo com o Parma, neste domingo (22).

Interesse do São Paulo em Dybala

O atacante Paulo Dybala entrou no radar do São Paulo para 2025. Atualmente na Roma, o argentino possui vínculo com o clube italiano até junho do próximo ano e, a partir de janeiro, estará livre para assinar um pré-contrato.

Recentemente, o Soberano recebeu sinalização de um parceiro comercial que estaria disposto a investir na contratação de um reforço midiático. Com isso, o nome de Dybala começou a ser avaliado pelo departamento de futebol. A informação do interesse foi divulgada inicialmente pelo 'Uol'.

Atuação de gala contra o Parma

Neste domingo (22), Paulo Dybala foi titular da Roma e comandou a equipe na goleda por 5 a 0 sobre o Parma, em jogo válido pela 17ª rodada da Serie A. O argentino foi autor de dois gols e uma assistência na partida, além de ter sofrido pênalti.

Confira abaixo números detalhados de Dybala em Roma x Parma:

⚽️ 2 gols;

🅰️ 1 assistência;

🔑 2 passes decisivos;

🧠 1 grande chance criada;

👟 5 finalizações (3 no gol);

💪 6/8 duelos no chão ganhos (75%);

🥊 1 pênalti sofrido;

💯 Nota Sofascore: 10.

