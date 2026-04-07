O São Paulo entra em campo nesta terça-feira (7) pela Sul-Americana e a dúvida que não quer calar é: Arboleda será relacionado para o duelo? A partida contra o Boston River será disputada no Estádio Centenário, no Uruguai, às 21h30 (de Brasília).

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O que aconteceu com Arboleda, zagueiro do São Paulo?

Na última sexta-feira (3), Arboleda viajou ao Equador sem comunicar ao clube, faltando em compromissos do São Paulo, inclusive o confronto contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

Depois disso, a novela do desaparecimento de Arboleda ganhou novos capítulos. "Sumido" no Equador, alguns vídeos do zagueiro em festas e com amigos em seu país natal começaram a circular. Em um deles, até uma brincadeira sobre o caso foi registrada.

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Desde então, o Tricolor Paulista tentou contato com o zagueiro para esclarecer a situação e aplicar as medidas cabíveis, mas só obteve resposta no fim desta segunda-feira (6). Agora, o clube aguarda o jogador para definir seu futuro. Com contrato até o final de 2027, ao que tudo indica, uma rescisão deve ser o desfecho, seja por uma rescisão amigável ou por justa causa.

🚨 Sendo assim, Arboleda não deve estar entre os relacionados do São Paulo para enfrentar o Boston River nesta terça-feira (7).

Após vídeos em festas, Arboleda responde o São Paulo e futuro deve ser definido (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Outros desfalques

O Tricolor encerrou a preparação nesta segunda e informou que não deve viajar com algumas peças importantes do elenco. O zagueiro Sabino e o atacante Luciano, ambos com sobrecarga na panturrilha direita, permanecem na capital paulista, assim como o atacante Calleri, que sofreu um choque de cabeça durante o jogo contra o Cruzeiro e recebeu oito pontos no supercílio. Além deles, Lucca também será preservado, com dores na região anterior da coxa direita.