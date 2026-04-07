Fernando Diniz recebe recado de Craque Neto: 'Tem que mudar!'

Fernando Diniz é anunciado como novo técnico do Corinthians após a demissão de Dorival Jr, que foi divulgada após a derrota para o Internacional, por 1 a 0, no último domingo (5), na Neo Química Arena. Confirmado como novo professor, Diniz recebe chamado importante de Neto sobre o clube.

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Aviso importante para Diniz

Durante o programa Apito Final, o ex-jogador do Corinthians não se limitou a elogios e incentivos ao novo professor do Alvinegro Paulista, no entanto, apontou onde Diniz deve se atentar e quais pontos deve melhorar:

- Fernando Diniz, presta atenção que você vai estar num clube que você ama, você é Corinthiano, joguei com você. Você é um bom cara, mas tem que mudar seu comportamento! O Corinthians não tem elenco pra jogar do jeito que ele (Diniz) treina - apontou Craque Neto.

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Neto mostra caminhos para Fernando Diniz (Foto: Reprodução/Band)

➡️Diniz terá que buscar no Corinthians equilíbrio entre base, estrelas e resultados imediatos

O comentarista, posteriormente, mencionou o trabalho realizado por Dorival anteriormente, e qual o caminho que o novo comandante do Corinthians deve seguir:

- Vai na humildade, escuta os caras que trabalham lá, conheça o Corinthians. Está em uma coisa tão horrível politicamente que o Dorival Jr conseguiu acalmar com sua maestria, educação e visão. Quando Dorival deu o pau, ele segurou o André. Quando o Dorival fez aquilo que queria fazer, os jogadores derrubaram ele - disparou o ex-jogador.

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Quando será a estreia?

O Timão informou que Diniz já comandará o primeiro treino nesta terça-feira (7), no entanto, a estreia em jogos oficiais acontecerá na próxima quinta (9), a partir das 21h (horário de Brasília), diante do Platense, da Argentina, pela Copa Libertadores.

A partida será disputada na Argentina, marcando não só o início da caminhada do clube paulista na competição, mas também o início da "era Diniz" à beira de campo.

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