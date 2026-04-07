Raio-X do Boston River: forças, fraquezas e destaques do rival do São Paulo

O São Paulo estreia na Copa Sul-Americana nesta terça-feira, dia 7 de abril, contra o Boston River. A partida acontecerá no estádio do Centenário, no Uruguai. O Lance! conversou com jornalistas locais para entender como chega, pontos fortes e fracos do adversário tricolor.

continua após a publicidade

Antes de tudo, é necessário entender o momento no qual o Boston River atravessa. O Boston River passou por uma troca recente de treinador. O argentino Israel Damonte iniciou a temporada, mas foi demitido na 6ª rodada do Apertura. Para o seu lugar, retornou Ignacio Ithurralde, que já havia tido uma passagem positiva pelo clube em 2023.

Atualmente, a equipe ocupa a 13ª colocação, com 11 pontos em 10 jogos. Desde a chegada de Ithurralde, o desempenho melhorou, com três vitórias em quatro partidas, sendo a única derrota diante do Peñarol.

continua após a publicidade

⚽Aposte nos jogos do São Paulo no Brasileirão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

(Foto: Divulgação/ Boston River)

Estilo de jogo

O Boston River adota uma proposta baseada na posse de bola e no jogo posicional. A equipe busca construir desde a defesa, com saída curta, mesmo sob pressão. Essa característica envolve riscos, mas é defendida pelo treinador, que valoriza o controle do jogo a partir da manutenção da bola e da ocupação de espaços.

Um dos principais trunfos da equipe está nas laterais. Os jogadores que atuam pelos lados têm forte presença ofensiva, com constante apoio ao ataque e chegada à linha de fundo.

continua após a publicidade

O meio-campo também se destaca. Trata-se de um setor combativo, com boa capacidade de marcação, mas que também apresenta qualidade técnica para construir jogadas e controlar o ritmo da partida.

Entre os destaques individuais:

Agustín Amado é o principal nome da equipe, com visão de jogo apurada e qualidade no passe. Francisco Barrios atua como volante de marcação, com grande capacidade de recuperação. Leandro Suhr oferece velocidade e profundidade pelo lado direito. Gonzalo Reyna atua pela esquerda, com bom drible e finalização de média distância. Fredy Martínez se destaca pela intensidade no corredor esquerdo e pelos cruzamentos.

Pensando em uma possível formação, a equipe uruguaia costuma costuma alternar entre dois sistemas: um 4-3-3 ou uma linha de três zagueiros com alas. Inclusive, há duas variações comuns no ataque: Alexander González é a opção mais móvel no comando de ataque, com boa técnica e participação no jogo fora da área. Já Bonfiglio representa o perfil mais clássico de centroavante, forte fisicamente e presença de área, mas vive fase irregular e tem alternado entre a titularidade e o banco.

Pontos fracos (e que podem ajudar o São Paulo)

Ao que foi indicado ao Lance! pelos profissionais que acompanham de perto a trajetória do Boston River, o etor ofensivo é considerado o principal problema. A equipe não conta com um centroavante de área mais físico e dominante. Muitos jogadores do ataque são mais móveis, atuando pelos lados ou como falso 9.

Na defesa, os zagueiros se destacam pelo jogo aéreo, mas apresentam dificuldades quando enfrentam jogadas rápidas pelo chão. Além disso, é um setor considerado mais lento, o que pode ser explorado por adversários com maior velocidade.

Boston River e São Paulo se enfrentam em jogo que marca a estreia dos times na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto acontece nesta terça-feira, dia 7 de abril, às 21h30 (de Brasília). A partida será disputada no Estádio Centenário, no Uruguai. A transmissão será do SBT e do canal Paramount+.

A reportagem consultou os jornalistas Pablo Borgogno, da Carve Deportiva, eJorge Senorans, do Del Sol FM.