menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo disputará torneio internacional em julho de 2026 e pode encarar europeus

Tricolor deve participar da Vitória Cup

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 24/11/2025
12:42
Elenco do São Paulo celebra gol na vitória diante do Juventude, na Vila Belmiro. (Foto: Victor Froes/Agência F8/Gazeta Press)
imagem cameraSão Paulo disputará torneio na pausa para Copa do Mundo (Foto: Victor Froes/Agência F8/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo deve participar do Vitória Cup em 2026. A competição é vista como um torneio de pré-temporada, que acontece no Espírito Santo, e deve reunir tanto equipes brasileiras quanto europeias. Na próxima temporada, serão divididas duas datas: entre os dias 5 a 25 de janeiro, e 4 a 30 de julho.

continua após a publicidade

No começo do ano, o Lance! apurou que o Tricolor não deve participar por conta do calendário apertado - que começará mais cedo e pode mesclar competições. Porém, na pausa para a Copa do Mundo, o São Paulo deve marcar presença. Em contrato, de acordo com o que a reportagem ouviu, o time deve enfrentar equipes da Europa - ainda não divulgadas.

Santos, Santa Cruz, Botafogo e Cruzeiro devem ser os outros representantes brasileiros. O anúncio oficial da competição deve acontecer em dezembro, assim como a divulgação dos participantes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Comemoração do São Paulo após gol de Bobadilla contra o Juventude (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)
São Paulo pode enfrentar times europeus em 2026 (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)

Pré-temporada do São Paulo será em Cotia

O São Paulo terá uma pré-temporada muito curta em 2026. Na temporada passada, o Tricolor chegou a viajar para o Estados Unidos, para disputar a FC Series, antiga Florida Cup. Neste ano, segundo apurou o Lance!, o entendimento é que não daria tempo de seguir um esquema assim. Desta forma, os atletas devem se apresentar em Cotia, junto aos garotos da base.

➡️Quem é Paulinho, cria de Cotia que estreou no profissional do São Paulo

A tendência é que a reapresentação aconteça no dia 3 de janeiro, logo após o final das férias dos atletas. O Campeonato Paulista deve começar no dia 11 de janeiro, enquanto o Brasileirão no dia 28.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias