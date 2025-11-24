São Paulo disputará torneio internacional em julho de 2026 e pode encarar europeus

O São Paulo deve participar do Vitória Cup em 2026. A competição é vista como um torneio de pré-temporada, que acontece no Espírito Santo, e deve reunir tanto equipes brasileiras quanto europeias. Na próxima temporada, serão divididas duas datas: entre os dias 5 a 25 de janeiro, e 4 a 30 de julho.

No começo do ano, o Lance! apurou que o Tricolor não deve participar por conta do calendário apertado - que começará mais cedo e pode mesclar competições. Porém, na pausa para a Copa do Mundo, o São Paulo deve marcar presença. Em contrato, de acordo com o que a reportagem ouviu, o time deve enfrentar equipes da Europa - ainda não divulgadas.

Santos, Santa Cruz, Botafogo e Cruzeiro devem ser os outros representantes brasileiros. O anúncio oficial da competição deve acontecer em dezembro, assim como a divulgação dos participantes.

São Paulo pode enfrentar times europeus em 2026 (Foto: Jota Erre/ Agif/Gazeta Press)

Pré-temporada do São Paulo será em Cotia

O São Paulo terá uma pré-temporada muito curta em 2026. Na temporada passada, o Tricolor chegou a viajar para o Estados Unidos, para disputar a FC Series, antiga Florida Cup. Neste ano, segundo apurou o Lance!, o entendimento é que não daria tempo de seguir um esquema assim. Desta forma, os atletas devem se apresentar em Cotia, junto aos garotos da base.

A tendência é que a reapresentação aconteça no dia 3 de janeiro, logo após o final das férias dos atletas. O Campeonato Paulista deve começar no dia 11 de janeiro, enquanto o Brasileirão no dia 28.