Assista ao vivo à coletiva de Hernán Crespo após vitória do São Paulo

Hernán Crespo concede entrevista coletiva após a vitória do São Paulo por 2 a 0 em jogo que aconteceu neste domingo, dia 24, no estádio do Morumbis.

A equipe enfrentou o Atlético-MG pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador fala ao vivo após a partida. Agora, o Tricolor volta a campo somente no próximo sábado (30), contra o Cruzeiro, no Mineirão. A partida também valerá pelo Brasileirão.

Crespo concede entrevista coletiva após jogo contra o Atlético-MG (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Assista ao vivo à coletiva de Crespo

Como foi o jogo

A partida começou morna para ambos os lados. Nos primeiros minutos, o jogo acontecia muito pelo lado esquerdo do campo. A posse pertenceu ao São Paulo até os 20 minutos do primeiro tempo. Quanto ao Atlético, o time conseguia poucas arrancadas. Até então, uma das mais perigosas com Rony, ex-Palmeiras. A defesa são-paulina conseguiu travar.

Em alta, Pablo Maia voltou a aparecer, no seu "jeitinho". O volante, que renovou contrato com o Tricolor nesta sexta-feira (22), recebeu na entrada da área e soltou a bomba no canto direito do gol de Everson, colocando a equipe na frente do placar. Na comemoração, um detalhe interessante: Marcos Antônio, que trabalhava com Pablo e Bobadilla no meio, foi abraçar Hernán Crespo antes de se juntar ao grupo.

O Galo voltou mais intenso no segundo tempo. Nos primeiros dez minutos, muito do jogo acontecia na área do São Paulo. A estratégia do time mineiro era arriscando jogadas pelo alto. A torcida no Morumbis começou a pedir Luciano. Crespo atendeu e colocou o jogador no lugar de Ferreirinha.

A resposta veio aos 35 minutos da etapa final. Luciano conseguiu uma ótima jogada para Gonzalo Tapia, que havia acabado de entrar em campo. O jogador finalizou de cabeça, comemorou com os colegas e não deu chance para Everson. E muito do destaque para o camisa 10 tricolor, que com o calcanhar confundiu a defesa mineira.

A partida terminou em vitória por 2 a 0 para o São Paulo, que chega ao seu oitavo jogo sem perder. O Atlético, por sua vez, caiu para a 12ª posição na tabela e vive sua segunda derrota seguida na competição.

