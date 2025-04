São Paulo lucra valor milionário com vitória na Libertadores; veja quanto

O São Paulo venceu o Talleres por 1 a 0 em estreia na Copa Libertadores e lucrou um valor milionário logo no primeiro jogo. Com o resultado positivo, o Tricolor garante US$ 330 mil — valor que, segundo a cotação atual, equivale a R$ 1.878.294,00

Isso porque o regulamento da Conmebol garante essa quantia para cada vitória na fase de grupos da competição. Ou seja, o São Paulo tem a possibilidade de arrecadar esse valor em todos os jogos disputados nessa etapa.

Além disso, há uma premiação extra nesta fase: as equipes que se classificarem para as oitavas de final recebem US$ 3 milhões, o que corresponde a cerca de R$ 17,2 milhões.

Esse valor pode representar um importante alívio para os cofres do São Paulo. Como meta esportiva, o Tricolor planeja chegar, ao menos, às quartas de final da competição. Este objetivo também conta como meta orçamentária do clube.

O Tricolor vive uma situação financeira delicada. Ainda na espera do balanço orçamentário da última temporada, é esperado que a dívida do São Paulo esteja acima dos R$ 900 milhões. Ou seja, todo dinheiro que entra em caixa é importante.

(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Como foi a vitória do São Paulo em estreia da Copa Libertadores?

O São Paulo venceu o Talleres por 1 a 0 em jogo válido pela estreia na Copa Libertadores. O jogo aconteceu na noite desta quarta-feira (2), no Mario Alberto Kempes.

Alisson foi o nome da partida. Com um gol de Calleri anulado, o meia marcou e deu os três pontos ao Tricolor neste primeiro confronto pelo continental.