São Paulo inscreve Luan no Campeonato Brasileiro

Luan foi inscrito no Campeonato Brasileiro pelo São Paulo. O Lance! apurou que o jogador deve voltar a ser opção do time visando os próximos jogos da temporada.

O jogador voltou a treinar normalmente com o restante do elenco há algumas semanas, com um foco em aprimoramento físico. Luan também marcava presença em alguns jogos no MorumBIS para acompanhar a equipe.

Luan foi reintegrado ao elenco do São Paulo após o Paulistão

Luan foi reintegrado após Campeonato Paulista

O São Paulo mudou a rota de Luan no final de março. Desde o começo do ano, o jogador estava treinando no CT da Barra Funda, mas não chegou a entrar em campo nenhuma vez. O meia não estava nos planos da comissão e a intenção seria uma negociação.

O Tricolor mudou de ideia pouco antes das estreias no Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Luan foi inscrito no Campeonato Paulista, mas com uma estratégia - até então -, definida. O São Paulo optou pela inscrição para viabilizar uma possível negociação fora da janela de transferências oficial, mesmo sem usar o atleta no estadual.

Isso porque uma cláusula do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF permitia que apenas jogadores inscritos em campeonatos estaduais pudessem ser negociados entre os dias 10 de março e 11 de abril, o que não aconteceu.

A ideia de reintegração passa por isso. Com Luan ganhando espaço, condicionamento e minutagem, pode voltar ao radar do mercado ou até mesmo se firmar, de fato, no São Paulo.