São Paulo pode ter mudanças contra o Ceará; veja provável escalação

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Ceará pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será neste sábado (26), na Arena Castelão, e o Tricolor embarcou logo após o treinamento no CT da Barra Funda, que aconteceu mais cedo nesta sexta-feira (25).

O elenco ainda não conta com Arboleda, com uma sobrecarga muscular na coxa esquerda. O zagueiro fez trabalhos individualizados e seguirá fora da delegação.

O São Paulo deve ir a campo com algumas mudanças na escalação. Por conta do curto intervalo de tempo entre o jogo contra o Libertad no Paraguai, pela Libertadores, e a reapresentação de olho no Brasileirão, o principal foco das atividades para os que somaram mais minutos foi na recuperação física.

Ou seja, tudo indica que Zubeldía deve ir a campo com uma equipe mais alternativa do que foi visto nos últimos jogos. Na terça-feira, o São Paulo ainda estreia na Copa do Brasil no MorumBIS, contra o Naútico, pelo confronto de ida da terceira fase

Os jogadores com menos minutagem no último jogo participaram de um cronograma de atividades mais completo, com exercícios de aquecimento, posse de bola e um jogo em espaço reduzido.

O treinador uniu 13 jogadores no campo principal do CT para os trabalhos táticos posicionais e de bola parada. Deste grupo sairão os titulares da partida.

São Paulo encerrou preparação para enfrentar o Ceará (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Desfalques para partida

Além de Arboleda, o São Paulo não contará com Oscar, Pablo Maia, Lucas Moura, Calleri e Henrique Carmo. Matheus Alves também é desfalque - suspenso após tomar o terceiro amarelo contra o Santos, na última rodada.

Provável escalação do São Paulo

Uma provável escalação do São Paulo para enfrentar o Ceará é formada por Rafael; Ferraresi, Sabino e Alan Franco; Cédric (Igor Vinícius), Bobadilla, Alisson, Luciano e Wendell; Lucas Ferreira e Ryan Francisco.