São Paulo garante premiação milionária e se aproxima de meta na Copa do Brasil

O São Paulo garantiu uma classificação milionária com a conquista da vaga na Copa do Brasil. Após eliminar o Náutico nesta terça-feira (20), o Tricolor avançou para as oitavas de final da competição.

Somente pela participação na terceira fase, na qual o time estreou, o São Paulo arrecadou R$ 2,3 milhões. Com a vaga para as oitavas de final, acumula mais R$ 3,6 milhões. Ou seja, no momento, são garantidos R$ 5,9 milhões para os cofres até o momento.

O adversário na próxima fase será definido por sorteio, em data a ser confirmada, onde os 16 classificados ficam todos no mesmo pote.

Isso aproxima o São Paulo de uma das metas orçamentárias da temporada. A intenção é chegar às quartas de final tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Libertadores. O clube encerrou a temporada 2024 com uma dívida de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit.

Em relação ao balanço orçamentário de 2023, o Tricolor apurou um aumento de R$ 301,5 milhões na dívida. Ou seja, estes valores serão importantíssimos pensando no caixa.

(Foto: Marlon Costa/AGIF)

📊 Premiação total da Copa do Brasil 2025

Veja quanto cada clube pode acumular ao longo da competição:

Terceira fase : R$ 2.315.250

: R$ 2.315.250 Oitavas de final : R$ 3.638.250

: R$ 3.638.250 Quartas de final : R$ 4.740.750

: R$ 4.740.750 Semifinal : R$ 9.922.500

: R$ 9.922.500 Vice-campeão : R$ 33.075.000

: R$ 33.075.000 Campeão: R$ 77.175.000

Ou seja, quem chegar até o título poderá acumular mais de R$ 120 milhões em premiações ao longo da competição, sem contar as receitas com bilheteria e patrocínios.

Como foi o jogo?

O São Paulo venceu o Náutico por 2 a 1 nesta terça-feira (20), nos Aflitos, e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Luciano e Rodriguinho marcaram os gols da vitória tricolor, que confirmou a classificação com um placar agregado de 4 a 2 — no Morumbis, o Tricolor Paulista havia vencido pelo mesmo placar.