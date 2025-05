Decisivo na Copa do Brasil, Luciano coleciona marcas com a camisa do São Paulo

Autor de três gols que ajudaram a garantir a classificação do São Paulo sobre o Náutico na terceira fase da Copa do Brasil de 2025 — dois na vitória por 2 a 1 no Morumbis e um na vitória por 2 a 1 fora de casa — Luciano mais uma vez mostrou por que é um dos nomes mais importantes do elenco tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Luciano iniciou a temporada com protagonismo. Foi dele o primeiro gol do São Paulo em 2025, na vitória sobre o Guarani no Paulistão, e também o gol no empate diante do Cruzeiro, em amistoso nos Estados Unidos. Em campo, sua presença é sinônimo de confiança. Já são seis gols e nove participações diretas em gols neste ano, com três assistências — números que mostram sua constância e versatilidade. Só está atrás de André Silva, que tem 13 participações em gols na atual temporada.

Desde sua chegada ao clube em agosto de 2020, Luciano conquistou três títulos: o Paulistão de 2021, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei, em 2024. Artilheiro do time na última temporada, com 18 gols (11 deles no Brasileirão), ele é também o maior goleador do São Paulo na competição desde 2020, com 53 gols — apenas um a menos que o ídolo Careca no ranking histórico do torneio pelo clube.

continua após a publicidade

Com 288 jogos e 91 gols pelo clube, o camisa 10 é o artilheiro do Tricolor neste século, e segue empilhando marcas históricas e reforçando sua importância técnica no grupo comandado por Luis Zubeldía.

➡️ Zubeldía pega gancho após reclamação contra a arbitragem

A confiança é mútua: no fim de 2023, Luciano renovou contrato até dezembro de 2026. Hoje, é mais do que um atacante de referência — é um líder em campo, um símbolo da atual era vitoriosa do Tricolor e peça-chave para as ambições do clube nas competições de 2025.

continua após a publicidade