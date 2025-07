O São Paulo segue sua programação com o elenco profissional nesta quinta-feira, dia 3 de julho. A base feminina do Tricolor também compromissos marcados na agenda.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Agenda

O elenco profissional treina normalmente no CT da Barra Funda, a partir das 10h (de Brasília). O Tricolor dá continuidade à preparação e foca na recuperação dos lesionados.

O time monitora de perto as situações de Lucas Moura e Ferreirinha, que estão em processo de transição física.

Crias de Cotia

O Sub-20 do São Paulo jogou no dia anterior e agora se apresenta em Cotia, com as outras categorias de base. No masculino, sem jogos marcados.

continua após a publicidade

➡️Processo que envolvia CT é extinto e São Paulo escapa de indenização milionária

Futebol feminino

O feminino não tem atividades na agenda. O time está em pausa por conta da Data Fifa e deve voltar a jogar somente em agosto. No mais, a base feminina joga nesta quinta-feira.

O time Sub-20 feminino do São Paulo entra em campo contra a Ferroviária nesta terça rodada do Campeonato Brasileiro, às 15h, no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP).

continua após a publicidade

Sub-20 feminino joga nesta quinta-feira (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Próximos jogos do São Paulo