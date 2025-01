São Paulo: saiba como Zubeldía pretende usar Oscar

Oscar é a contratação de maior impacto que o São Paulo realizou para esta temporada. Agora cabe ao técnico Luís Zubeldía encaixar o meia no melhor lugar em campo.

— Tem que ver. Jogadores que trabalham atrás da linha dos atacantes podem começar centralizados, mais pelo lado para depois ir para dentro. Depende de quem é o rival, onde tem força física, pelo lado ou por dentro. São coisas que fomos fazendo ao longo do ano. Esse tipo de jogador que pode buscar os atacantes não tínhamos. Tivemos com James em algum momento, mas com Oscar pode cair pelos lados para buscar a bola por mais que comece centralizado ou o contrário, começar pelos lados e voltar para dentro. A contratação dele tem relação com essa flexibilidade que ele pode nos dar dentro de campo. O mais importante para mim é essa característica — analisou Zubeldía.

Por enquanto, o treinador argentino treinou o time usando Oscar como um meia aberto pela esquerda em um 4-4-2, com Lucas pela direita e Luciano formando dupla de ataque com Calleri. Zubeldía também usou Oscar centralizado atrás do centroavante, e à frente de dois volantes.

— Um jogador criativo, de passe diferente, de construção [como é o Oscar], é complementar a um jogador que vive de gol [Luciano]. Essa é uma lógica pura que estávamos buscando para poder ter no plantel essa opção, de um jogador que tem construção, que tem passes importantes para os atacantes, sobretudo numa zona mais centralizada. Assim, essa peça era importante para nós. E sou contundente: um jogador que tem gol com um que tem assistência e é criativo, são complementares —

Oscar ficou oito anos no futebol chinês. E o meia teve uma temporada marcante no ano passado. Dados do SofaScore mostram que ele participou de 29 jogos, marcando 14 gols e contribuindo com 20 assistências. Com uma média de participação em gols a cada 74 minutos, o jogador foi decisivo para a equipe. Além disso, criou 28 grandes chances e realizou 151 passes decisivos, mantendo uma taxa de acerto de passes de 83%. Mostrando versatilidade em campo, Oscar também se destacou defensivamente, recuperando 154 bolas ao longo da temporada.

Comparando o desempenho de Oscar no Shanghai Port com o período em que atuou pelo Chelsea, é possível observar números impressionantes e uma evolução em sua produtividade ofensiva. Pelo Shanghai Port, Oscar disputou 245 jogos, marcando 76 gols e distribuindo 110 assistências, o que resulta em uma participação direta em gols a cada 116 minutos. Já no Chelsea, o meio-campista participou de 203 partidas, balançando as redes 38 vezes e fornecendo 30 assistências, com uma média de participação em gols a cada 192 minutos.