Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 13/11/2024 - 17:47 • São Paulo

Após o empate com o Novorizontino por 1 x 1 na partida de ida, o São Paulo entra campo na sexta-feira (15) dependendo de uma vitória simples para levantar o troféu de campeão paulista sub-20. A decisão representa para o Tricolor a oportunidade de colocar abaixo um jejum de títulos na categoria que já dura sete anos. E para a grande final, o clube não jogará nas dependências do CT de Cotia, na região metropolitana da capital paulista, e nem no estádio do MorumBis.

Ao contrário da semifinal, quando eliminou o Red Bull Bragantino no centro de treinamento, o São Paulo definiu que jogará a decisão em um estádio no interior do estado. O campo escolhido foi o Novelli Júnior, estádio que pertence ao Ituano e fica na cidade de Itu.

A mudança aconteceu por conta da previsão de tempo para a capital, que deve ter uma sexta-feira com fortes chuvas. Apesar do indicativo de mau tempo, a Federação Paulista de Futebol (FPF) não se pronunciou oficialmente sobre a partida e a bola vai rolar a partir 19h.

São Paulo e Novorizintino ficaram no empate em 1 x 1 na partida de ida da final. Foto: Pedro Zacchi / São Paulo FC

No jogo de ida, o Tricolor abriu o placar com o atacante e artilheiro Ryan Francisco, de apenas 17 anos, e que já tem 30 gols anotados na temporada. O empate do Tigre do Vale saiu ainda no primeiro tempo com o centroavante Pedro Ballotelli. Caso o placar das equipes termine empatado, a decisão do Paulistão vai para a disputa de penalidades.

O São Paulo tenta diminuir a diferença de títulos estaduais na categoria que tem para o Palmeiras, clube com mais troféus da competição. São 18 para o lado alviverde e 10 para o lado tricolor.

A torcida tricolor poderá acompanhar a transmissão da final na TNT Sports e pelo canal de YouTube do Paulistão.