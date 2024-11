Como show do Oasis vai impactar calendário do São Paulo no Morumbis

(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 13/11/2024 - 12:31 • São Paulo (SP)

Em 2024, o São Paulo cedeu o Estádio do Morumbis para cantores renomados se apresentarem no local, como Bruno Mars e The Weeknd, recentemente. Com isso, o Tricolor precisou mandar alguns jogos para outros estádios, como no Mané Garrincha, em Brasília, e Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Em 2025, a história promete se repetir. Isso porque a banda inglesa Oasis anunciou shows na casa tricolor.

+ Bahia faz proposta por Rodrigo Nestor, meia do São Paulo; veja detalhes

As duas apresentações da banda foram marcadas para os dias 22 e 23 de novembro de 2025, ou seja, na reta final do Campeonato Brasileiro, que ainda não foi desmembrado, podendo fazer com que o time de Luis Zubeldía precise de um plano B para atuar diante de sua torcida. No entanto, o São Paulo parece buscar cada vez mais ser uma casa de grandes eventos internacionais. A forma como o clube fez o anúncio do Oasis, nas redes sociais, prova isso: “casa de momentos inesquecíveis”.

Apesar de ser uma fonte de renda importante, visto que o clube lucrou mais de R$ 20 milhões com as seis apresentações de Bruno Mars e uma de The Weeknd, o fato de jogar fora de casa incomodou alguns torcedores, já que o time ficou 45 dias sem atuar no Morumbis, entre shows e, também, mudança no gramado em razão das apresentações.

Os dois shows da banda Oasis não serão os únicos a serem realizados no Morumbis em 2025. A cantora colombiana Shakira se apresentará no estádio tricolor no dia 13 de fevereiro, o que pode interferir em algum jogo do Paulistão, e a tendência é que outros eventos aconteçam no local no decorrer da temporada.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Datas dxo calendário do futebol brasileiro em 2025:

Supercopa do Brasil: 02/02 (01 data)

Copa do Brasil: 19/02 a 09/11 (14 datas)

Série A: 29/03 a 21/12 (38 datas)

Início do Recesso 2025/26 (Série A): 22/12/2025 (15 datas)

Datas das competições internacionais:

Libertadores: 05/02 a 29/11 (19 datas)

Sul-Americana: 05/03 a 22/11 (15 datas)

Recopa: 19/02 e 26/02 (02 datas)

Mundial de Clubes da Fifa - 15/06 a 13/07 15