Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 13/11/2024 - 08:30 • São Paulo

A Data Fifa de novembro será o último respiro dos clubes brasileiros antes de entra na reta final das competições da temporada. No caso do São Paulo, o tempo servirá para dar os últimos ajustes no elenco de Luis Zubeldía antes de engatar uam sequência que pode dar ao Tricolor uma vaga na fase de grupos da próxima Libertadores.

O elenco tricolor se reapresenta na manhã desta quarta-feira (13) para o primeiro treino após a última rodada do Brasileirão. Na segunda e terça-feira, os atletas foram submetidos a uma série de exames clínicos para a avaliação de suas condições físicas. Tudo isso já faz parte do planejamento para a temporada 2025, mesmo que neste ano o clube ainda precise cumprir alguns desafios.

O primeiro foco, claro, é uma vaga direta no G4, que neste momento é disputada com Internacional e Flamengo. Os tricolores até podem ver como positiva a entrada do rubro-negro carioca no grupo dos quatro primeiros, o que abriria uma vaga a mais direta para a competição continental. Mas como o próprio Zubeldía destacou em coletiva após vencer o Athletico-PR, o foco da equipe está em alcançar a melhor posição possível e cada jogo é pensado como uma etapa diferente.

Alisson se recuperou de uma lesão no joelho e busca retomar titularidade no São Paulo. Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net

O Tricolor poderá usar os dias com mais tempo para treinamento como um período de readaptação de jogadores que estavam lesionados ou estão em fase final de recuperação. No caso do meia Alisson, que já jogou contra o Athletico-PR, o período servirá para afinar os detalhes e, quem sabe, retornar na próxima rodada contra o Red Bull Bragantino brigando por uma vaga de titular.

O técnico tricolor poderá testar os diferentes esquemas, podendo dar mais oportunidade a uma formação com mais poder de marcação ou uma mais ofensiva, com menos volantes em campo, que foi o utilizado nos últimos compromissos da equipe pelo Campeonato Brasileiro.

Nomes como os laterais Patricky e Welington, que vinham se destacando e dando mais estabilidade à lateral-esquerda do time, ainda se recuperam de lesões, mas terão a chance de trabalhar com o restante do elenco durante todo o tempo da Data Fifa. O companheiro de posição, Jamal Lewis, foi convocado e está defendendo a Irlanda do Norte pela Liga das Nações.

Outros dois nomes que estavam lesionados, Bobadilla e Ferraresi, ainda não voltaram a jogar pelo São Paulo, mas foram convocados por Paraguai e Venezuela, respectivamente, e poderão retornar após os jogos das Eliminatórias já aptos para reforçar o time de Zubeldía na reta final.