São Paulo estreia nova camisa contra Cruzeiro; veja vídeo

O São Paulo vai estrear, na tarde deste domingo (13), o novo modelo para a camisa II para o restante da atual temporada e o começo da próxima. O uniforme é uma homenagem aos 20 anos da conquista do Mundial de Clubes em 2005.

O uniforme tem um selo escrito "Um é pouco. Dois é bom. Três, só São Paulo". Além disso, faz menção ao Japão, país onde a conquista aconteceu. Além disso, consta uma parte do hino do clube escrita em japonês.

A camisa é listrada e ainda tem detalhes dourados. A vestimenta tem dois valores: o modelo jogador custa R$ 499,99, e as versões torcedor e feminina custam R$ 349,99. Eles estão à venda no site da New Balance, fornecedora de material esportivo do clube.

Nova camisa II do São Paulo. (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Tricolor busca sua primeira vitória no Brasileirão

Após dois empates, o Tricolor Paulista busca sua primeira vitória no Brasileirão. Além disso, o técnico Luis Zubeldía, suspenso neste domingo, está pressionado e ainda terá que lidar com uma longa lista de desfalques em sua equipe.

O treinador argentino terá que cumprir suspensão por ter sido expulso diante do Atlético-MG, após receber dois cartões amarelos, e cumprirá suspensão. Um dos principais nomes da equipe, Calleri foi expulso no último jogo e não poderá ficar à disposição de Zubeldía.

Além dos argentinos, Lucas Moura e Pablo Maia estão mais próximos de voltarem. Eles participaram de atividades no CT na última semana junto de membros da fisioterapia do clube. A expectativa é que meia-atacante volta aos gramados em até duas semanas, tendo foco em disputar a Libertadores. Arboleada pode ser poupado após apresentar uma sobrecarga muscular, mas não foi diagnosticado com a lesão.