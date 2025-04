O São Paulo enfrenta o Cruzeiro neste domingo (13), no Morumbis, em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía está pressionado e lida com uma longa lista de desfalques para a terceira rodada da competição — e ele próprio será ausência na beira do gramado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Zubeldía foi expulso na partida contra o Atlético-MG, após receber dois cartões amarelos, e cumprirá suspensão. O atacante Calleri vive a mesma situação. Em fase de baixo rendimento, o camisa 9 levou cartão vermelho e também desfalca a equipe. A principal opção para o ataque deve ser André Silva.

Arboleda pode ser outra baixa. O zagueiro deixou o campo com dores na coxa no empate com o Alianza Lima, no meio da semana. Apesar de não ter sido diagnosticada lesão, o equatoriano apresenta sobrecarga muscular e a tendência é que seja poupado.

continua após a publicidade

➡️São Paulo atualiza situação de Pablo Maia e Lucas Moura

No departamento médico, o cenário segue o mesmo. Nenhum atleta deve retornar nesta rodada. O mais próximo de reforçar o time é Lucas Moura, correu no gramado pela primeira vez desde a lesão, ao lado de Pablo Maia e membros da fisioterapia no sábado. A expectativa é de que Lucas esteja à disposição em até duas semanas, com foco na próxima rodada da Libertadores.

O São Paulo ainda não venceu no Brasileirão. Estreou com empate sem gols contra o Fortaleza, e repetiu o placar diante do Atlético-MG, na Arena MRV.

continua após a publicidade

André Silva deve ser opção no ataque (Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC)

Veja os desfalques do São Paulo para jogo contra o Cruzeiro