São Paulo x Cruzeiro: IA crava resultado da partida pelo Brasileirão

O São Paulo enfrenta o Cruzeiro neste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O Lance! perguntou para a "Meta IA", inteligência artificial do WhatsApp, quanto será o jogo.

Segundo a IA, a torcida do Tricolor Paulista vai fazer a festa no Morumbis. A previsão é de que o São Paulo vence o Cruzeiro por 2 a 1, com a justificativa de que os mandantes vão aproveitar o fator casa para sair com a vitória.

Como vêm as equipes para a partida do Brasileirão

O São Paulo chega para a terceira rodada do Brasileirão ainda em busca da primeira vitória na competição. O time comandado por Luis Zubeldía vem de dois empates consecutivos e, apesar de ter vencido o Atlético-GO por 1 a 0 na última rodada da Copa Libertadores, o técnico começa a ser pressionado por melhores resultados no cenário nacional.

Para o duelo contra o Cruzeiro, no domingo, no Morumbus, o Tricolor terá desfalques importantes. Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo e Pablo Maia estão fora. Há também dúvida quanto à presença de Arboleda, que não está lesionado, mas apresenta uma sobrecarga muscular na coxa.

Do lado mineiro, o Cruzeiro não poderá contar com Matheus Henrique e Jonathan Jesus, ambos vetados. A equipe estreou com vitória sobre o Mirassol por 2 a 1, mas foi derrotada por 3 a 0 pelo Internacional na segunda rodada.

Lateral Fagner do Cruzeiro em jogo contra o São Paulo, em Orlando (EUA) (Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Prováveis escalações de São Paulo e Cruzeiro

SÃO PAULO: Rafael, Ferraresi, Sabino, Alan Franco, Enzo Diaz; Alisson, Marcos Antônio; Cédric; Luciano, Ferreira e André Silva. Técnico: Maxi Cuberas.

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Mateo Gamarra e Kaiki; Walace, Lucas Romero e Eduardo; Wanderson, Dudu e Gabriel Barbosa. Técnico: Leonardo Jardim.