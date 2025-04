Escalação São Paulo x Cruzeiro: times definidos com mudanças

As escalações de São Paulo e Cruzeiro foram divulgadas para o jogo que acontece neste domingo (13), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Morumbis, às 17h30 (de Brasília).

As duas equipes chegam modificadas. Do lado tricolor, os desfalques pesam. O time chega sem Zubeldía e Calleri (suspensos), além de uma longa lista de lesionados que conta com nomes como Arboleda, Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo e Pablo Maia.

Maxi Cuberas comanda a equipe. Na escalação, a formação com três zagueiros é mantida. André Silva assume o lugar de Calleri, enquanto Ruan entra na vaga de Arboleda. Entre os suplentes, nomes como Henrique Carmo e Ryan Francisco - revelados em Cotia -, surgem como opções. Lucas Ferreira é titular mais uma vez.

No Cruzeiro, algumas mudanças também foram feitas. Na zaga, com a suspensão de Jonathan Jesus, Villalba quem ganha chance. Matheus Henrique também é ausência no meio-campo, tendo passado por cirurgia no sábado. No ataque, Kaio Jorge e Wanderson.

Veja a escalação do São Paulo

O São Paulo está escalado com Rafael; Cédric, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio, Ferreirinha e Lucas Ferreira; Luciano e André Silva.

Veja a escalação do Cruzeiro

O Cruzeiro chega escalado com Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.