São Paulo está escalado para duelo contra o Criciúma; confira

26/10/2024

O São Paulo está escalado para o jogo contra o Criciúma, neste sábado (26), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía escolheu montar seu ataque com Luciano, Erick e Calleri.

Atual quinto colocado, o Tricolor entrará em campo no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, em busca de se manter na cola do G-4. No momento, o time paulista tem 50 pontos, quatro a menos que o Flamengo, quarto colocado.

Com Wellington suspenso, Pablo Maia e Michel Araújo lesionados, e Alisson e Patryck Lanza em fase de recondicionamento físico, Zubeldía optou por escalar o time com: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas Moura, Erick, Luciano e Calleri .

Já o Criciúma chega para essa partida ocupando a 13ª posição do Brasileirão, com 36 pontos. O time catarinense conseguiu um empate contra o líder Botafogo na última rodada no Rio de janeiro e espera conseguir um bom resultado em casa para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, o time comandado por Claudio Tencati tem apenas dois pontos a mais que o Juventude, primeiro time do Z-4.

A equipe vai a campo com: Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias, Trauco, Newton, Barreto, Marcelo Hermes, Matheusinho, Bolasie e Filipe Viseu.