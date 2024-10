São Paulo busca G4 e tem dúvidas para enfrentar o Criciúma

Lucas Moura contra o Criciúma (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 26/10/2024 - 07:45 • São Paulo (SP)

O São Paulo entra para o jogo contra o Criciúma, às 21h deste sábado, 26, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de olho no G4. O time já vai saber o resultado dos seus concorrentes diretos na luta por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Com 50 pontos, o Tricolor é o 5º colocado, um ponto atrás do Flamengo, 4º colocado.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Para a partida desta noite, Luis Zubeldía tem algumas dúvidas para formar o time. Primeiro, o técnico terá de lidar com as ausências de Welington, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Bobadilla, que sentiu dores no músculo adutor da coxa direita, e será preservado.

Jamal Lewis fica com a vaga na lateral esquerda e Marcos Antônio, titular contra o Vasco, mantém a posição no meio de campo.

Zubeldía, então, treinou com Sabino ao lado de Arboleda e Alan Franco, formando uma linha de três zagueiros. Assim, sairia do time um atacante. Erick, titular contra o Vasco, seria o escolhido para deixar o time se Zubeldía optar por esse sistema.

A tendência, porém, é que o argentino opte por manter o sistema utilizado nos 3 a 0 diante do Vasco, na semana passada. A dúvida aí fica em saber quem será o companheiro de Lucas, Luciano e Calleri no comando de ataque. Erick foi titular contra o Vasco; Ferreirinha voltou de lesão contra o Vasco, e Wellington Rato é o líder em assistências do elenco na temporada.

Resta saber quem o treinador argentino vai escolher para o duelo contra o Criciúma, fora de casa, nesta noite.