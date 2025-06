São Paulo encerra primeira etapa da preparação para enfrentar o Vasco

O São Paulo treinou na manhã deste sábado (7), no CT da Barra Funda, encerrando a primeira etapa da preparação para enfrentar o Vasco, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na próxima quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo anuncia uniforme de manga longa; veja os valores

Após os trabalhos de aquecimento e uma atividade de fundamentos técnicos, Luis Zubeldía promoveu um treino tático de 11 contra 11 – um grupo de atletas da base foi convocado para completar o coletivo. Na sequência, uma parte do plantel fez exercícios específicos por posição e uma outra participou de uma dinâmica de finalizações.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Agora, o Tricolor ganha folga neste domingo (8) e retorna aos trabalhos na manhã de segunda-feira (9), no CT da Barra Funda, onde irá para a reta final da preparação do duelo que é importante para tentar subir na tabela de classificação do Brasileirão.

continua após a publicidade

O São Paulo é o 13° colocado na tabela do Nacional, com 12 pontos em 11 jogos, enquanto o Vasco vive uma situação ainda mais complicada atualmente, já que soma apenas 10 e ocupa a 15ª posição.

Departamento médico do São Paulo

São oito atletas no departamento médico do clube atualmente: Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Oscar (edema na coxa esquerda), Lucas (estiramento no joelho direito), Igor Vinícius (lombalgia), Ferreirinha (lesão na fáscia plantar), Ruan (dores no joelho), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Marcos Antônio (processo de recuperação de lesão na coxa esquerda).

continua após a publicidade