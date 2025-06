Cotia pode ser solução para o São Paulo após pausa no calendário

O São Paulo encara o Vasco no dia 12 de junho, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, antes de um longo período sem jogos, em razão da pausa para o Mundial de Clubes que acontece entre junho e julho. Será um mês de paralisação, o que permitirá para Luis Zubeldía a possibilidade de avaliar o elenco e planejar a sequência decisiva que o time terá pela frente.

Após a pausa, o Tricolor engata uma sequência muito importante. Além da necessidade de uma arrancada no Brasileirão, onde busca melhorar sua posição na tabela, o clube também disputará as oitavas de final da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, contra o Athletico e o Atlético Nacional, respectivamente.

Com o calendário apertado e a dura sequência, a tendência é que a comissão técnica intensifique o uso das categorias de base. Os jovens revelados em Cotia, que estão no radar de Zubeldía há algum tempo, podem ganhar ainda mais espaço no elenco principal.

Nesta temporada, o treinador promoveu nomes como Matheus Alves, Ryan Francisco e Lucas Ferreira. Outro destaque é Lucca, que fez sua estreia e marcou um gol contra o Libertad pela Libertadores, aparecendo como uma boa opção para o ataque.

A tendência é que outras Crias de Cotia comecem aparecer. Entre eles, um dos que chama atenção é Angelo, lateral-direito. Mesmo sem estrear no profissional, foi vendido ao Strasbourg, da França. O Lance! apurou que o jogador pode começar a pintar entre os profissionais em breve.

Paulinho e Maik, que renovaram recentemente, também podem aparecer. Pouco antes da pausa para a Data Fifa, os jogadores começaram a serem relacionados pelo argentino.