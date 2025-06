Entenda a lesão de Ferreirinha no São Paulo

O atacante Ferreirinha, do São Paulo, está fora do jogo decisivo contra o Vasco, na próxima quinta-feira (12), às 21h30, no Morumbis. O camisa 11 sofreu uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo e só deve retornar à equipe após a Copa do Mundo de Clubes. Apesar de não precisar de cirurgia, o problema não é tão simples como parece.

A última partida de Ferreirinha antes da lesão foi no dia 14 de maio, no empate em 1 a 1 com o Libertad, pela Libertadores. O primeiro jogo após a competição da Fifa será no final de semana dos dias 12 e 13 de julho, contra o Flamengo, pelo Brasileirão. A expectativa é de que o atacante volte neste confronto.

O camisa 11 já havia sofrido com o mesmo problema no Grêmio, antes de chegar ao São Paulo. A lesão é considerada complexa pelo Departamento Médico do Tricolor.

Você sabe o que é uma fascite plantar? O LANCE! te explica:

A Fascite plantar é uma inflamação que afeta a fáscia plantar, tecido que ajuda a absorver os impactos no pé. Ela ocorre devido ao estresse excessivo, sobrecarga repetitiva ou impactos nesta região. Os principais sintomas são dor e inflamação, especialmente na região do calcanhar.

Confira a lista de jogadores lesionados no São Paulo

O técnico Luís Zubeldía tem oito jogadores no Departamento Médico do Tricolor, que precisa recuperar durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. São eles:

