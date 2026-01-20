São Paulo encerra preparação para enfrentar a Portuguesa; veja provável escalação
Equipes se enfrentam na quarta
O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar a Portuguesa nesta terça-feira (20). As equipes se enfrentam na quarta-feira, dia 21 de janeiro, às 19h30 (de Brasília) no estádio do Morumbis. O jogo vale pela quarta rodada do Campeonato Paulista.
No SuperCT e sem folga desde o clássico contra o Corinthians, a atividade começou com um vídeo exibido pela comissão técnica aos atletas.
Na sequência, no gramado, os jogadores realizaram o processo de aquecimento com a preparação física antes de concluírem os ajustes na equipe. Nesta etapa, com a presença de jovens atletas de Cotia, o elenco aprimorou as cobranças de bolas paradas defensivas e ofensivas.
O Tricolor tem um calendário bastante apertado. Na quarta-feira, encara a Portuguesa. No sábado, joga contra o Palmeiras na Barueri. O time não terá nenhum dia de descanso neste intervalo de tempo. Para amanhã, não deve ter retornos de lesionados.
Veja a provável escalação do São Paulo
Uma provável escalação do São Paulo para enfrentar a Portuguesa pode ser formada por Rafael; Maik, Ferraresi, Arboleda e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas (Lucca); Luciano e Tapia.
