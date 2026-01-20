São Paulo segue com interesse em Julián Fernández, mas disputa com time argentino

O São Paulo segue interessado em Julián Fernández. De acordo com a informação antecipada pelo jornalista Uriel Iugt e confirmada pelo Lance!, o Tricolor chegou a sinalizar uma proposta por um empréstimo, mas a negociação conta com a concorrência do Rosario Central, com uma proposta parecida.

O Tricolor entende que não pode envolver gastos maiores na negociação. Julián Fernández tem o aval de Hernán Crespo, que gosta e se identifica com o atleta. O Rosário Central, por sua vez, estará na Copa Libertadores, diferente do São Paulo que jogará a Sul-Americana.

Ao que tudo indicam, a ideia seria um empréstimo com opção de compra. Este modelo seria o que o São Paulo procura para esta janela. Tendo em vista a realidade financeira, busca atletas que cheguem sem custos - seja por empréstimo ou livres no mercado.

Aos 21 anos, Julián Fernández disputou três temporadas com a camisa do New York City. Somando os números das duas últimas temporadas, foram 68 partidas, com cinco gols e sete assistências. Inclusive, o jovem meia teria aprovação do técnico Hernán Crespo.

Julián Fernández tem passagem pela seleção da Argentina (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

São Paulo recebeu três reforços para a temporada 2026

Olhando para o mercado da bola com cautela, o São Paulo anunciou e apresentou três reforços até o momento para a temporada 2026. Danielzinho, Carlos Coronel e Matheus Dória chegaram nas últimas semanas.

O Tricolor tem pré-contrato com Lucas Ramón, do Mirassol, mas não quer pagar o valor para antecipar a vinda do atleta (R$ 600 mil) e só terá o jogador a partir de maio.