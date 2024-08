Ruan está no Sassuolo desde a temporada 2021/2022 (Foto: Reprodução/@ruantressoldi)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 16:12 • São Paulo (SP)

O São Paulo encaminhou o empréstimo do zagueiro Ruan, que pertence ao Sasuolo, da Itália. O jogador vai assinar por uma temporada e o Tricolor terá a opção de compra ao final do vínculo.

Ruan vai passar os exames médicos nesta terça-feira (13) e depois assinará o contrato com o São Paulo. O zagueiro chega para se juntar a Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Sabino.

Caso queira contar com Ruan para a Libertadores, o São Paulo terá que avançar às quartas de final da competição. Isso porque o prazo para trocas de jogadores para as oitavas terminou no dia 9 de agosto.

Há uma brecha que permitia a inscrição provisória com o compromisso de regularizar a situação do atleta até o dia 12 de agosto. No entanto, a expectativa é de que Ruan só seja inscrito para as quartas de final.

Ruan é revelado pelo Grêmio (Foto: Reprodução/@ruantressoldi)

Ruan é revelado pelo Grêmio e foi vendido pelo Imortal em 2021. Pelo Sassuolo, o zagueiro jogou 63 partidas.