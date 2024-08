São Paulo divulga detalhes da nova camisa 3

A camisa é fruto da parceria entre a New Balance e o São Paulo (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 10:29 • São Paulo (SP)

Na campanha de divulgação da nova camisa 3 do São Paulo, que teve início no domingo (11), pouco antes da partida contra o Atlético-GO, torcedores que acompanhavam o ônibus dos jogadores puderam ver detalhes que fazem referência à torcida tricolor.

A New Balance, responsável pela produção e pelo lançamento das camisas 1 e 2, desenvolveu agora um design com homenagem à torcida tricolor.

- No lançamento desta terceira camisa do São Paulo, daremos continuidade à narrativa iniciada no começo deste ano, que exalta a força que esta instituição tem no futebol mundial por trás do conceito dos uniformes produzidos. Mais uma vez iremos homenagear um dos principais patrimônios do clube. Não queremos estragar a surpresa, mas estamos com a expectativa alta, pois fizemos tudo com objetivo de encantar a torcida do Tricolor - disse o diretor de marca da New Balance, Leandro Moraes.

Algumas imagens foram vazadas, porém a New Balance não confirma se tratar do modelo que será lançado pelo clube. A camisa preta tem manchas vermelhas que simulam a cor das fumaças usadas pelos torcedores na recepção do ônibus no Morumbis.

Detalhes da nova camisa 3 do São Paulo (Fotos: Reprodução)