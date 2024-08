(Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 12/08/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

O São Paulo inicia mais uma semana importante, desta vez, com suas forças voltadas às oitavas de final da Libertadores. O primeiro de dois duelos decisivos desta fase da competição está marcado para quinta-feira (15), às 19h, contra o Nacional-URU, fora de casa. E o time comandado por Luís Zubeldía quer dar continuidade ao bom momento em que vive em outras competições.

No Brasileirão, o Tricolor vem de duas vitórias seguidas, sendo a última em casa contra o Atlético-GO, por 1 a 0, no domingo (11), resultado que fez o time colar no G4. Na Copa do Brasil, a equipe vem de uma vitória e um empate contra o Goiás, que culminou na vaga garantida às quartas de final do torneio nacional.

No último jogo em que entrou em campo, o treinador argentino optou por escalar o time reserva justamente para poupar peças importantes que deverão ser usadas no Uruguai. É importante garantir um bom resultado para diminuir a pressão pela classificação em casa, no dia 22.

Como todo clube grande, o São Paulo quer brigar pelos três títulos que restam no ano. Para Zubeldía, o time vem dado passos importantes em busca do objetivo final.

- Nós temos que ir dando passos importantes em cada uma das competições. Se eu te disser que uma é mais importante do que a outra, creio que estaria dando as costas à história do clube. Sabemos que a Libertadores sempre é o grande torneio para todos os times da América do Sul. Como a Champions na Europa - disse o treinador, em entrevista coletiva no final de semana.