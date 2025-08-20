Lucas celebra torcida do São Paulo: ‘Noite de Libertadores no Morumbis é inexplicável’

O São Paulo sofreu, mas garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. O Tricolor precisou dos pênaltis para eliminar o Atlético Nacional, da Colômbia, depois do empate por 1 a 1 no tempo normal. Lucas Moura, que começou no banco e entrou apenas no segundo tempo, valorizou a festa da torcida. Nas arquibancadas, a torcida fez sua parte e estabeleceu o novo recorde de público do futebol brasileiro em 2025: 57.559 torcedores.

— Mais uma noite para ficar marcada nas nossas vidas. Noite de Libertadores no MorumBis é inexplicável. Sou muito grato a Deus por poder viver isso. No vestiário, falei que pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de ser jogador de futebol, menos ainda de jogar Libertadores, e menos ainda de jogar no Morumbis assim. Temos que valorizar isso. Noite especial, feliz com a classificação. Agora é descansar para a próxima — valorizou o atleta.

Melhores Momentos: nos pênaltis, São Paulo bate Atlético Nacional e avança na Libertadores

O camisa 7 tricolor destacou a força emocional da equipe nesse momento decisivo.

— No banco, não via a hora de poder entrar. Mas graças a Deus deu tudo certo. Pude entrar, contribuir, e nos classificamos. Num jogo com o de hoje, temos que ter o emocional muito preparado e muito forte, e tivemos isso para bater bem ali nos pênaltis e nos classificar — disse Lucas em entrevista ao "Paramount+."

A vitória teve sabor especial para o São Paulo, já que em 2016 o Atlético Nacional havia eliminado o clube nas semifinais da Libertadores. Apesar da lembrança, Lucas preferiu não criar clima de revanche e ressaltou que o espírito seria o mesmo contra qualquer adversário.

— Naquela semifinal, eu estava no PSG ainda. Mas é claro que a torcida e imprensa começam a relembrar. Encaramos como uma decisão, independente do adversário. Uma decisão que tínhamos que colocar o coração na ponta da chuteira e em campo para representar os torcedores que vieram aqui hoje, fizeram essa festa maravilhosa, que nos incentivou de uma maneira impressionante. Tínhamos que corresponder isso — concluiu o jogador.

O próximo rival do São Paulo será definido no confronto entre Botafogo e LDU-EQU, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília). O time carioca tem vantagem, já que venceu o primeiro jogo por 1 a 0 no Rio de Janeiro.

Enquanto aguarda a definição, o time de Lucas já se prepara para o Brasileirão. O Tricolor paulista encara o Atlético-MG neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 21ª rodada da competição.