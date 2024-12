Ex-São Paulo é destaque em quebra de invencibilidade na Premier League

O Nottingham Forest continua em ótima campanha na Premier League. Neste sábado (21), o time quebrou a invencibilidade do Brentford, que ainda não havia perdido no Brentford Community Stadium nesta temporada. A vitória por 2 a 0, com gols de Elanga e Aina, ainda teve destaque para os brasileiros Morato e Murillo, titulares e importantes no resultado.

Esta foi a terceira vitória seguida dos comandados do técnico português Nuno Espírito Santo, que antes derrotaram o Manchester United em Old Trafford, por 3x2, e o Aston Villa, por 2x1. Com 31 pontos, o Forest subiu para a incrível terceira colocação, e por um ponto já vai igualar sua própria campanha passada, quando fechou a competição na 17ª posição.

Ex-São Paulo é destaque em triunfo na Premier League

Em sua primeira temporada no futebol inglês, o zagueiro Morato tem ganhado espaço no time. Em entrevista, o defensor celebrou mais uma vitória e o momento que vive no futebol europeu.

— Eu me sinto muito bem jogando por esta equipe. É um time que vem colhendo grandes resultados pelo trabalho que faz, e não me surpreende essa colocação. Estou muito feliz, cada vez mais adaptado, mas sei que tenho muito a evoluir ainda - destacou o brasileiro, que esteve em campo em 10 dos 17 jogos da equipe.

Aos 23 anos. Morato disputa a primeira edição Premier League na carreira. Formado nas categorias de base do São Paulo (2016-2019), ele defendeu o Benfica por cinco temporadas (2019-2024) antes de desembarcar na Inglaterra, em julho deste ano.

ESTATÍSTICAS: MORATO x BRENTFORD

⌚ 90 minutos jogados

⚔️ 5 cortes

🧱 1 interceptação

🥷 2 desarmes

✅ 82% em passes certos

O Nottingham Forest é um dos principais times da Premier League nesta temporada (Foto: Divulgação)

